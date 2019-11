Giornata mondiale dei poveri: Trapani, messa con il vescovo Fragnelli e pranzo con i più bisognosi

Un momento di festa e condivisione con persone o famiglie a rischio di emarginazione. Lo organizza la diocesi di Trapani, domenica prossima 17 novembre, in occasione della terza Giornata mondiale dei poveri. La giornata si terrà nei locali della chiesa di Villa Rosina, “Nostra Signora di Loreto”, dove il vescovo Pietro Maria Fragnelli inizierà la visita pastorale alla comunità parrocchiale. Dopo la Settimana del volontariato, che si è conclusa domenica scorsa, il vescovo ha iniziato infatti la visita pastorale nelle parrocchie e in questi giorni si trova nella frazione di Xitta. Da domenica prossima, appunto, si sposterà a Villa Rosina. Il programma della Giornata dei poveri prevede, alle 9, un momento di accoglienza e di animazione e, alle 11, la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo. Quindi tutti i partecipanti (circa 200 persone) condivideranno il pranzo in un clima di festa e giochi che proseguirà nel pomeriggio.