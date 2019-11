Fondazione Ratzinger: p. Lombardi (presidente), “iniziative e percorsi formativi per diffondere l’idea dell’urgenza di leadership virtuosa”

“L’obiettivo di questa iniziativa, che si inserisce in un programma più ampio che la nostra Fondazione sta sviluppando con il sostegno della Fondazione Templeton e dell’Istituto Razon Abierta di Madrid, è diffondere l’idea dell’urgenza di una leadership virtuosa, eticamente motivata, per affrontare le grandi sfide che stanno davanti a noi”. Lo ha detto padre Federico Lombardi, presidente della Fondazione vaticana Joseph Ratzinger-Benedetto XVI, aprendo il Seminario di studio promosso dalla Missione permanente di Osservazione della Santa Sede presso la Fao, l’Ifad e il Pam e dalla Fondazione Ratzinger, oggi a Roma, sul tema “Costruire il presente e prepararsi al futuro con una leadership etica”.

“L’idea di leadership va però ben aldilà di quella del management”, ha precisato padre Lombardi che ha sottolineato come “il leader non sia solo un ‘buon gestore dell’esistente’ (un manager), ma una persona in grado di indicare la strada in avanti, sapendo guidare con coraggio in terreni nuovi, sapendo ispirare e animare chi cammina con lui, mobilitando intelligenza, creatività e passione non solo sua ma anche degli altri per finalità grandi e alte”.

Il presidente della Fondazione Ratzinger ha concluso affermando che il progetto “mira anche a far maturare eventi e percorsi formativi al servizio di una leadership che pensa con orizzonti vasti e aperti, animati da forti preoccupazioni morali”.