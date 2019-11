Diocesi: Vittorio Veneto, sabato apre a Conegliano il Dispensario sanitario gratuito di Caritas e Croce rossa

Verrà inaugurato sabato 16 novembre a Conegliano (diocesi di Vittorio Veneto) il Dispensario sanitario eco solidale voluto da Caritas e Croce rossa. La struttura – collocata nel Centro Caritas Madre Teresa in via Torricelli 19, all’interno di Casa Toniolo – è promossa dalla Caritas della Forania di Conegliano, in collaborazione con il Comitato Croce rossa italiana di Conegliano e con il sostegno della Caritas diocesana, e distribuirà gratuitamente farmaci necessari e materiale sanitario a chi non può permettersi di comperarli, raccogliendo al tempo farmaci ancora validi, acquistati e non utilizzati, per combattere lo spreco. Il servizio entrerà in funzione da lunedì 18 novembre. All’inaugurazione, sabato alle 10.30, interverranno il vescovo, mons. Corrado Pizziolo, e il direttore generale della Ulss 2, Francesco Benazzi. Invitato anche il sindaco Fabio Chies. Servizi sociali dei Comuni, Caritas territoriali, Comitato Croce rossa di Conegliano e altre associazioni del territorio proporranno alle persone di cui si prendono cura di rivolgersi al Dispensario in caso di bisogno di farmaci o ausili sanitari. La struttura, che conta su un direttore sanitario volontario (il dottor Claudio Penco) e sulla disponibilità di infermieri e farmacisti volontari, sarà aperta il lunedì dalle 9 alle 12 e il mercoledì dalle 15 alle 17. Cittadini, enti, associazioni o aziende che desiderano donare farmaci possono rivolgersi al Dispensario il giovedì dalle 15 alle 17. Info dispensario.mt@gmail.com