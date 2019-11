Diocesi: Cerreto Sannita, presentata l’App per avere la Chiesa locale “nel palmo di una mano”

La Chiesa di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti ha deciso di aprire un nuovo canale di comunicazione diocesana: l’”App diocesana”. “L’iniziativa – spiega una nota – nasce e si sviluppa nell’ambito del progetto ‘Nuovi media e diocesi’ per favorire e promuovere la presenza sul web della diocesi”. Il progetto è promosso dall’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali con la collaborazione di OpenClick Srl. Quella di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti è tra le prime diocesi italiane, seconda nella regione Campania, a utilizzare la nuova piattaforma e consentirà a tutta la comunità diocesana di essere racchiusa “nel palmo di una mano”.

L’App, presentata oggi, permetterà di portare su smartphone e tablet contenuti realizzati per il sito diocesano, consentendo alla Chiesa locale di comunicare con le persone vicine e lontane le notizie più recenti, la parola del vescovo, le informazioni istituzionali e dei vari uffici, i contatti, le informazioni sulle chiese con le mappe e i percorsi.

Tra le funzionalità più interessanti, oltre alle informazioni di carattere più istituzionale (vescovo, curia, diocesi, territorio e strutture diocesane, documenti pastorali, media e comunicazione), agenda pastorale diocesana, con accesso a tutti gli appuntamenti presenti in calendario, ricerca delle parrocchie e relativa geolocalizzazione su mappa; news e comunicati stampa; possibilità di ricevere le notifiche degli avvisi più importanti.

Sarà possibile ricevere in tempo reale delle notifiche sugli eventi e le iniziative della diocesi, per le quali saranno inoltre indicati i luoghi e gli allegati disponibili. L’App, che vuole semplificare e rendere più vicine a tutte le persone le ricche proposte della vita diocesana, è disponibile per il download su Google Play (per dispositivi Android) e sull’App Store (per i dispositivi Ios).