Diocesi: Bologna, domani convegno su “Chiesa, territorio, imprese: deontologia e fake news” con il card. Zuppi

Un convegno su “La bontà intelligente. Chiesa, territorio, imprese: deontologia e fake news. Raccontare una nuova logica del dono”, promosso da “Sovvenire” – Sostegno economico alla Chiesa cattolica e dall’arcidiocesi di Bologna. Si svolgerà domani, giovedì 14 novembre, dalle 9.30, all’istituto “Veritatis Splendor”. Tra gli interventi previsti, quelli di Giacomo Varone, direttore del “Sovvenire” per l’arcidiocesi di Bologna, Umberto Folena, editorialista di “Avvenire”, Franco Mosconi, economista, e Pietro Sebastiani, ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede. Concluderà il convegno l’arcivescovo di Bologna, il card. Matteo Zuppi. L’iniziativa, che si svolge in occasione della giornata nazionale di sensibilizzazione sulle offerte per il sostentamento dei sacerdoti, si pone l’obiettivo di “promuovere un senso di gratitudine come valore da vivere e a cui tendere – spiega Varone –, motore di un nuovo slancio per far crescere con una firma o con una donazione, con un gesto buono e intelligente, il contributo di tutti per una scelta che non sia vista solo come un obolo ma come una azione generatrice di bene per il nostro prossimo, per i nostri sacerdoti e per la Chiesa”.