Comunicazione: WeCa, online il settimo episodio dei nuovi tutorial dedicato ai bollettini parrocchiali

Dieci consigli su come redigere un bollettino parrocchiale. Sono proposti nel settimo episodio della seconda stagione dei tutorial WeCa (Associazione WebCattolici italiani) , “in onda” da stamani, come ogni mercoledì, su Facebook, Youtube e sul sito www.webcattolici.it. Il tutorial, condotto da Fabio Bolzetta e Francesca Triani, offre in particolare alcuni consigli su come far dialogare al meglio bollettini parrocchiali tradizionali e strumenti di comunicazione digitale. In quest’ottica, il suggerimento è quello di pubblicare subito il bollettino sul sito Internet, di diffonderlo in versione digitale a chi lo chiede e di rimandare al sito parrocchiale. Infine, l’invito a condividere uno spazio con altre parrocchie. I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici italiani in sinergia con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media, all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano.

Un’altra novità: i tutorial della prima stagione sono disponibili in formato audio sul sito di WeCa e anche su “Spotify”, il servizio streaming per l’ascolto di musica e podcast con oltre 100 milioni di abbonati. Possono essere ascoltati in ogni momento su www.spotify.it e attraverso l’app su smartphone e tablet.