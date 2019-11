Ue: Sassoli (Parlamento) su Conferenza sul futuro dell’Europa, “precisare e aggiustare gli strumenti della democrazia”

(Bruxelles) “Il Parlamento europeo ha già istituito il suo working group in vista della Conferenza sul futuro dell’Europa, che io stesso presiedo, e stiamo da tempo ragionando ed elaborando una nostra proposta metodologica, che sarà pronta entro fine anno, su come far funzionare questa Conferenza, quali temi dovrà affrontare e con quali obiettivi. A gennaio avremo un incontro con la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e con Louis Michel, presidente del Consiglio europeo, per poi avviare i lavori” che dovranno durare due anni. David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, risponde al Sir che gli domanda della Conferenza sul futuro dell’Europa. “Dobbiamo, come Parlamento, formulare delle proposte su come precisare e aggiustare gli strumenti della democrazia”.