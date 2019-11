Papa Francesco: “pace sociale” tra i temi dell’udienza al presidente della Repubblica di Angola

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Il Papa ha ricevuto oggi in udienza il presidente della Repubblica di Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço. Successivamente mons. Mirosław Stanisław Wachowski, sotto-segretario per i Rapporti con gli Stati, ha incontrato il ministro degli Affari esteri, Manuel Domingos Augusto. Ne dà notizia la Sala stampa della Santa Sede. “Nel corso dei cordiali colloqui, nei quali sono state sottolineate le buone relazioni tra la Santa Sede e l’Angola e l’apprezzato contributo della Chiesa cattolica in molteplici settori della società – si legge nel comunicato -, ci si è soffermati particolarmente su alcuni aspetti dall’accordo bilaterale firmato in Vaticano il 13 settembre scorso”. Ci si è, quindi, “intrattenuti sulla situazione del Paese, con particolare attenzione agli sforzi indirizzati a favorire lo sviluppo e il mantenimento della pace sociale”.