Manovra: De Palo (Forum), “grigia e senza coraggio per le famiglie, 2,8 miliardi in tre anni sono presa in giro”

foto SIR/Marco Calvarese

“Leggiamo cifre e concetti preoccupanti, che denotano purtroppo come per il Governo la difficoltà nel trovare i fondi per far ripartire la natalità e restituire concretamente la fiducia alle famiglie con figli del nostro Paese non sia una questione di tempo, ma di volontà politica. Le risorse ci sono: i 3 miliardi del bonus ‘Epifania’ per chi compra con carta o bancomat, i 2 miliardi avanzati da quota 100 e reddito di cittadinanza. Mettiamole nelle tasche di quei nuclei familiari che ogni mese si spezzano la schiena per far crescere il futuro professionale, previdenziale, fiscale, sociale ed economico del Paese”. Così il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo, sulle dichiarazioni fatte oggi dal ministro per l’Economia Roberto Gualtieri davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato. “Tra pochi giorni, quando l’Istat pubblicherà i nuovi dati sul tasso di natalità leggeremo un nuovo record negativo, peggiore rispetto a quello già drammatico fatto registrare l’anno scorso”, ricorda De Palo.

“Si parla di gratuità del posto nido: ma per chi, se tra qualche anno non ci saranno più bambini? Non comprendiamo il motivo per cui il ministro Gualtieri si esalti mostrando i 2,8 miliardi di euro in tre anni per le famiglie – dichiara il presidente del Forum -. Cifre che, in concreto, non avranno peso né consistenza nella vita quotidiana delle famiglie. Certamente non sono le risorse adeguate a realizzare l’assegno unico per figlio così com’è stato varato da Paesi che ci sono avanti in tutto in Europa, come Germania, Francia, Svezia. Come fa a vantarsene? Sa molto di presa in giro”. Di fatto, “grigia e senza coraggio com’è ora, questa manovra non cambierà la vita a nessuno, tantomeno alle famiglie con figli”, conclude De Palo.