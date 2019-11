Imprese: Transparency International Italia, il 20 novembre a Milano l’annuale Integrity Forum su “Sinergie tra pubblico e privato: rischi e opportunità”

Sarà “Sinergie tra pubblico e privato: rischi e opportunità” il tema del Business Integrity Forum, il tradizionale appuntamento promosso da Transparency International Italia con il coinvolgimento di alcune tra le più grandi aziende italiane impegnate nella lotta alla corruzione e promozione della trasparenza. Nel corso dell’iniziativa – che si terrà mercoledì 20 novembre, a Milano, presso la Tower Hall Palazzo Unicredit (piazza Gae Aulenti) – verrà presentata la seconda edizione del Business Index on Transparency (Bit). Si tratta di un indice, spiega una nota, che “analizza il livello di trasparenza delle pratiche di lobbying e finanziamento alla politica delle 100 più importanti aziende italiane”.

L’evento prenderà il via alle 17 con i saluti di Virginio Carnevali, presidente Transparency International Italia. Dopo la presentazione della seconda edizione del Business Index on Transparency si terrà il talk show “Il politico è privato? Il ruolo delle grandi aziende nel dibattito pubblico e politico” moderato dal giornalista Oscar Giannino e che vedrà la partecipazione di Daniela Bernacchi, segretario generale dello Un Global Compact Italia, Enrico Falck, presidente di Falck Renewables, e Davide Del Monte, direttore esecutivo di Transparency International Italia. A seguire la tavola rotonda “Settore privato e pubblico: le nuove sfide sul tema dell’integrità” a cui interverranno Marco Befera, responsabile Prevenzione corruzione sport & salute spa e consigliere Aitra, Fabrizio Dall’Acqua, segretario generale del Comune di Milano, Livio Lazzarino, della direzione Compliance di Unicredit, e Nicoletta Parisi, consigliere dell’Anac, moderati da Giovanni Colombo, di Transparency International Italia. Le conclusioni saranno affidate al vicepresidente dell’organizzaizone, Michelangelo Anderlini.