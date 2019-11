Giornata mondiale poveri: Federazione nazionale Acisjf, la “Valigia della speranza” a donne accolte nei comitati locali

È alle porte la terza Giornata mondiale dei poveri, che si celebrerà il 17 novembre, occasione speciale per la Federazione nazionale Acisjf di lanciare l’iniziativa della “Valigia della speranza” che prevede l’impegno a donare a ciascun comitato Acisjf una valigia di cartone – che simbolicamente vuole evocare la stessa utilizzata in passato da tanti emigrati italiani – e la cifra di 100 euro. “È un piccolo contributo da aggiungere allo sforzo economico che ogni comitato esprimerà, individuando un gesto concreto di carità da destinare ad una delle donne seguite nelle nostre case di accoglienza – spiega una nota -. Ogni comitato ha scelto, infatti, un percorso per aiutare a ridare speranza a una donna che ne ha estremo bisogno. La dignità di una persona può essere restituita con piccoli gesti concreti, ad esempio regalando la patente di guida o sostenendo un canone d’affitto”. Le valigie della speranza saranno consegnate prevalentemente da sabato 23 a lunedì 25 novembre. Da Nord a Sud, nel cuore delle principali città italiane, Acisjf sarà protagonista della cerimonia di consegna delle “Valigie della speranza”: a Vicenza, Firenze, Milano, Venezia, Pisa, Ponte Chiasso, Verona, Messina, Reggio Calabria, Como, Parma, Piacenza. La Federazione nazionale Acisjf presenterà da oggi, attraverso i suoi canali digitali, un approfondimento delle storie delle beneficiarie della “Valigia della speranza”, lanciando una campagna di solidarietà. Gli utenti saranno invitati a donare per i singoli progetti di beneficenza presentati da ciascun comitato Acisjf.