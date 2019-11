Giornata mondiale contro la polmonite: Fore (Unicef), “ogni giorno muoiono circa 2.200 bambini sotto i 5 anni”

“Ogni giorno, circa 2.200 bambini sotto i 5 anni muoiono a causa di polmonite, una malattia curabile e quasi sempre prevenibile. Un impegno globale forte e investimenti maggiori sono fondamentali per la lotta contro questa malattia. Solo attraverso interventi a prezzo accessibile, preventivi e curativi, portati dove si trovano i bambini, potremo salvare veramente milioni di vite”. Lo ha dichiarato Henrietta Fore, direttore generale dell’Unicef, in occasione della Giornata mondiale contro la polmonite, che ricorre oggi. Secondo una nuova ricerca, citata dall’Unicef, lo scorso anno la polmonite ha causato la morte di oltre 800.000 bambini con meno di 5 anni, ovvero un bambino ogni 39 secondi. La maggior parte di queste morti si è registrata fra i bambini sotto i 2 anni e circa 153.000 bambini sono morti nel primo mese di vita. Nel 2018 oltre la metà delle morti di bambini, a causa di polmonite, è avvenuta in 5 Paesi: Nigeria (162.000), India (127.000), Pakistan (58.000), Repubblica Democratica del Congo (40.000) ed Etiopia (32.000). Unicef, ISGlobal, Gavi, Save the Children, Every Breath Counts, Unitaid lanciano un appello per un’azione globale. Chiedono ai governi dei Paesi maggiormente colpiti di “sviluppare e attuare strategie per il controllo della polmonite per ridurre le morti di bambini causate dalla malattia; e per migliorare l’accesso all’assistenza sanitaria primaria come parte di una strategia più ampia per la copertura sanitaria universale”. Ai Paesi più ricchi, ai donatori internazionali e alle aziende del settore privato di “migliorare la copertura della vaccinazione riducendo il costo di vaccini fondamentali” e di “aumentare i fondi per la ricerca e l’innovazione per affrontare la polmonite”.