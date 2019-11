Giornata caduti: mons. Marcianò (Omi), “gratitudine commossa, occorre dare spazio al loro esempio e alla loro testimonianza”

I caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace e i militari che ogni giorno operano per difendere vite umane nei contesti di conflitto “hanno risposto all’invito che, anche recentemente, Papa Francesco ha espresso, esortando i cappellani militari di tutto il mondo ad aiutare in particolare i militari che si trovano ‘in situazioni di conflitto internazionale’, ‘ad aprire le loro coscienze a quella carità universale che avvicina l’uomo all’uomo, qualunque sia la razza, la nazionalità, la cultura, la religione dell’altro’ e a non ‘farsi derubare dei valori umani e cristiani'”. Lo ha detto, citando il discorso del Pontefice ai partecipanti al V corso internazionale di formazione dei cappellani militari cattolici al diritto internazionale umanitario dello scorso ottobre, mons. Santo Marcianò, arcivescovo ordinario militare per l’Italia (Omi), nell’omelia della messa presieduta a Roma, nella basilica di S. Maria in Ara Coeli, in occasione della giornata odierna del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni. “Questo – ha sottolineato – i nostri caduti hanno fatto. E bisogna dare spazio al loro esempio e alla testimonianza, piuttosto che assecondare proposte ideologiche e polemiche, tese a cancellare il ricordo di chi ha servito la Patria fino a sacrificarsi per essa e per la libertà altrui!”. “Carissimi familiari, i vostri cari hanno vissuto profondamente il senso del servizio e del sacrificio e questo è motivo di gratitudine grande e commossa”. Tuttavia, “questo loro sacrificio, però, non è facile per noi da accettare. Serve la fede”. Soprattutto, ha concluso, “quando ci sentiamo schiacciati dal dolore, bloccati dall’ingiustizia, angosciati dalla paura del ricordo e, forse, dall’amarezza di constatare quanto rimanga esposto al rischio, talora a un rischio eccessivo, il servizio di tanti uomini e donne delle Forze armate e Forze dell’ordine”.