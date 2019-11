Giornata caduti: Fico, “pensiero va a chi è morto nelle missioni internazionali di pace”

(Foto: Camera dei deputati)

“Sedici anni fa nel terribile attentato terroristico a Nassiriya morirono diciannove italiani. Oggi il pensiero va a tutti i caduti militari e civili impegnati nelle missioni internazionali di pace cui la giornata del 12 novembre è dedicata. Ai loro cari tutta la nostra vicinanza”. Così il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, in un tweet pubblicato sul proprio profilo personale in occasione della Giornata in ricordo dei caduti nelle missioni internazionali che coincide con la ricorrenza della strage di Nassiriya del 12 novembre del 2003.