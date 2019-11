Diocesi: San Benedetto del Tronto, confronto sulle sfide della pesca oggi con don Bignami

Si terrà venerdì 15 novembre, a San Benedetto del Tronto, un incontro per discutere delle sfide della pesca oggi e come affrontarle. A guidare il confronto don Bruno Bignami, direttore nazionale dell’Apostolato del Mare e dell’Ufficio nazionale pastorale per i problemi sociali e il lavoro, che a San Benedetto aveva incontrato la realtà dei nostri pescatori. Promotore dell’iniziativa l’Apostolato del Mare della diocesi locale, che si occupa della pastorale e della cura della gente del mare. L’incontro si terrà presso la sede dell’Associazione pescatori sambenedettesi, dalle 18. “Prendi il largo e gettate le reti. Vale ancora la pena pescare oggi?” è il tema che guiderà l’incontro con don Bignami, aperto a tutti i cittadini e rivolto a coloro che lavorano in mare e che ne hanno cura, per riconoscere le sfide della pesca in particolare per la città. “Sfide che si giocano sulla salvaguardia del lavoro e sulla sostenibilità ambientale del nostro prezioso mare. Sfide che anche Papa Francesco ha rilanciato più volte: di attenzione all’ambiente e all’uomo che lavora; lo ha fatto anche citando proprio l’esperienza della nostra marineria, in riferimento all’esperienza di raccolta della plastica in mare. La marineria di San Benedetto, infatti, incontrerà Papa Francesco il prossimo gennaio”, annuncia in una nota la diocesi. Nel corso della mattinata del 15 novembre don Bignami incontrerà alcuni studenti dell’Ipsia al museo ittico per approfondire con loro il tema della pesca e della tutela ambientale.