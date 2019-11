Commercio: Mattarella, “politica di dazi contrapposti contradditoria con lo spirito dell’Alleanza atlantica”

(Foto: Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“Abbiamo anche parlato del ruolo che Portogallo e Italia svolgono, insieme, nel rapporto transatlantico, ribadendo la fondamentale importanza dell’Alleanza e della Nato che, da decenni, è fonte di pace, di sicurezza e di benessere per l’Europa e per gli Stati Uniti, e che richiede che ogni ostacolo che viene presentato venga superato e assorbito per mantenere il ruolo fondamentale di questo rapporto e di questa alleanza”. Lo ha affermato, oggi, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della visita di stato del presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa. “Sottolineando – come abbiamo fatto – che una politica commerciale di dazi contrapposti è contraddittoria con lo spirito dell’Alleanza atlantica e con la collaborazione che ha sempre contraddistinto, da decenni, le due sponde dell’Atlantico”, ha aggiunto Mattarella.