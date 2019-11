Africa Sub-Sahariana: Harambee International, le donne costituiscono il 70% della forza lavoro agricola

In Africa Sub-Sahariana le donne costituiscono il 70% della forza lavoro agricola, contribuiscono alla produzione del 90% dei prodotti alimentari e producono il 61,9% dei beni economici oltre ad esercitare un ruolo preminente in famiglia. Lo evidenzia uno studio promosso da Harambee Africa International, che tenta di offrire alcune risposte, oltre a presentare dai aggiornati sull’argomento. “Le donne sono indietro nell’esercizio della loro leadership in ambito politico, economico e scientifico”, si evidenzia. Il dossier sarà presentato, sabato 16 novembre, alle 11, alla Pontificia Università della Santa Croce, a Roma. Nella stessa mattina, alle 12, saranno assegnati i premi agli studenti vincitori del terzo concorso Harambee “Ti Racconto l’Africa”, iniziativa che ha l’obiettivo di incoraggiare i giovani alla solidarietà e alla convivenza civile.