Radio Uno: “La finestra su San Pietro”, nuovo spazio dedicato ai progetti Caritas

Al via all’interno del programma di Rai Radio Uno “La finestra su San Pietro”, in onda la domenica dalle 10.40, un nuovo spazio dedicato alle iniziative e ai progetti organizzati dalla Caritas italiana nelle piccole e grandi realtà territoriali, in Italia e all’estero. Un’iniziativa per raccontare cosa sia la Caritas, organismo pastorale della Conferenza episcopale italiana, e le sue molteplici attività. A farlo, nella prima puntata andata in onda ieri, è stato don Francesco Soddu, direttore della Caritas italiana. Tra i temi presentati, anche il Rapporto sulla povertà e l’approfondimento dei dati emersi nell’ultima edizione. “Dal punto di vista della statistica pubblica, l’Istat ci dice che i poveri sono ancora 5 milioni, quelli che vivono in uno stato di grave deprivazione – spiega Federica De Lauso dell’Ufficio studi della Caritas -. Se consideriamo gli anni pre-crisi, c’è stato un aumento del 181% del numero dei poveri. Nel Sud si concentra quasi la metà di tutti i poveri d’Italia. Sono svantaggiate le famiglie numerose, i nuclei con disoccupati e a volte anche quelli dove il capofamiglia ha un lavoro. A essere penalizzate sono anche le famiglie dove il capofamiglia è un operaio e le famiglie di stranieri”. Nell’analisi sviluppata durante la prima puntata dell’approfondimento viene indicato anche l’impegno di Caritas per far fronte a queste situazioni. “I nostri Centri di ascolto intervengono come possono, anzitutto facendo un ascolto in profondità. Poi, vengono avviati percorsi di accompagnamento anche personalizzati e i Centri di ascolto rispondono fornendo un primo sollievo di ordine materiale, concedendo l’accesso alla mensa o agli empori, un sussidio per il pagamento delle bolette o dei canoni d’affitto”.