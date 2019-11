Immigrazione: Campagna “Ero Straniero”, alla Camera la presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare

Sarà presentata martedì 12 novembre, alle 13, nella sala stampa della Camera dei Deputati, una proposta rivolta al governo e al Parlamento, nell’ambito della discussione sulla manovra economica. Si tratta di un provvedimento in materia di immigrazione, una “operazione legalità” che “comporterebbe benefici evidenti in termini di entrate per lo Stato, contrasto all’evasione e sicurezza nei territori”, sviluppato dai promotori della campagna “Ero straniero”. Nel mese di aprile scorso è stata avviata in Commissione Affari costituzionali alla Camera dei deputati la discussione della proposta di legge di iniziativa popolare di riforma dell’attuale testo unico sull’immigrazione, per “la promozione del regolare soggiorno e dell’inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari”, sottoscritta da 90.000 cittadini italiani e depositata il 27 ottobre 2017 dal comitato promotore della campagna “Ero straniero”. Il titolo della proposta di legge di iniziativa popolare è “Nuove norme per la promozione del regolare permesso di soggiorno e dell’inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari”. Relatore in Commissione Affari costituzionali è il deputato Riccardo Magi. Si compone di 8 articoli che prevedono: l’introduzione di un permesso di soggiorno temporaneo per la ricerca di occupazione e attività di intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri non comunitari; la reintroduzione del sistema dello sponsor; la regolarizzazione su base individuale degli stranieri “radicati”; l’effettiva partecipazione alla vita democratica col voto amministrativo e l’abolizione del reato di clandestinità.