Giornata mondiale poveri: Trento, mercoledì la presentazione dei dati 2018 di Caritas e Fondazione comunità solidale

Mercoledì 13 novembre, nell’imminenza della terza Giornata mondiale dei poveri, in programma domenica 17, la Chiesa trentina incontra operatori e volontari della Caritas diocesana e della Fondazione comunità solidale. L’appuntamento – al quale parteciperà anche l’arcivescovo Lauro Tisi – si terrà alle 17 al Polo culturale Vigilianum. Durante l’incontro saranno anche illustrati i dati relativi all’attività svolta nel 2018 dalle due realtà diocesane che operano più da vicino sul terreno della povertà. “Al di là delle cifre – spiega don Cristiano Bettega, delegato dell’Area testimonianza e impegno sociale della diocesi – l’incontro con gli operatori e i volontari è finalizzato ad approfondire e ribadire il senso della nostra presenza”. Don Bettega, insieme al referente di ambito, Alessandro Martinelli, introdurrà i lavori; l’approfondimento dei dati del rapporto sarà curato da Federica Rubini e Giulio Bertoluzza, mentre le conclusioni saranno affidate a mons. Tisi.

Domenica 17 novembre, in occasione della Giornata mondiale dei poveri, oltre alla sensibilizzazione in tutte le parrocchie, l’attenzione sarà concentrata a Trento, nella chiesa di San Pietro, dove una piccola esposizione e alcuni momenti di incontro segneranno la giornata, che si aprirà alle 10.30 con la celebrazione della messa e si concluderà alle 17 con musica e testimonianze a cui sono invitati non solo gli operatori e i volontari, ma anche e soprattutto gli ospiti delle strutture di accoglienza, in particolare quelle gestite dalla diocesi.