Fondazione Centesimus Annus: aperte le iscrizioni al corso residenziale e online in Dottrina sociale della Chiesa

Offrire percorsi formativi per orientare allo sviluppo umano integrale e alla solidarietà dirigenti pubblici e privati, professionisti, accademici, imprenditori, operatori scientifici e tecnologici: questo l’obiettivo del corso residenziale e online in Dottrina sociale della Chiesa promosso dalla Fondazione Centesimus Annus. Il corso prenderà il via sabato 14 dicembre a Roma e si concluderà il 28 aprile 2020. Tre i livelli su cui è basato il corso: il primo, di taglio accademico, fatto di contenuti, testi del magistero, conoscenza di articoli e volumi di approfondimento; il secondo, focalizzato su esperienze in cui ciascuno può personalizzare il contenuto attraverso laboratori, condivisioni di gruppo, brevi documenti da elaborare al termine di ogni incontro e una tesina finale; il terzo, sarà sapienziale e sarà occasione per ciascun corsista per approfondire la parte più spirituale a cui è improntata la dottrina sociale della Chiesa. Finalità del corso è quella di costruire una comunità pensante, tramite una vera e propria esperienza comunitaria che possa incidere anche nello spazio pubblico. Nelle lezioni si affronteranno temi quali la gestione dell’immigrazione e i modelli di integrazione ispirati dai principi della dottrina sociale della Chiesa, il rapporto uomo-macchina, la giustizia e il nuovo modello di sviluppo letti nella prospettiva dei fondamenti della dottrina sociale della Chiesa. E poi ancora: l’Europa nel pensiero dei Papi, i temi sociali della Chiesa nel contesto internazionale e il significato del lavoro nella dottrina sociale della Chiesa. Direttore scientifico del corso è il gesuita padre Francesco Occhetta. Gli incontri prevedono sette moduli, di cui tre residenziali e quattro online. Gli incontri residenziali si svolgeranno presso l’Istituto Maria SS. Bambina (via Paolo VI, 21 – Roma) dalle 9.30 del sabato alle 13 della domenica. È possibile iscriversi al corso sul sito www.centesimusannus.org.