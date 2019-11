Diocesi: Casale Monferrato, stasera il poeta Rondoni parla del suo ultimo libro “E come il vento”

Nell’anno dedicato al duecentesimo de “L’Infinito” di Giacomo Leopardi, la diocesi di Casale Monferrato ha promosso per la serata di oggi, lunedì 11 novembre, un incontro che avrà come ospite e relatore il poeta e scrittore David Rondoni. Alle 21, nella sala Carlo Cavalla della Curia vescovile, Rondoni presenterà “E come il vento – L’infinito, lo strano bacio del poeta al mondo”, il suo ultimo libro nel quale indaga “L’Infinito” e in dialogo con filosofi, critici e poeti di ieri e oggi, scopre significati nuovi, e trova in questi versi una potente e meravigliosa bussola per vivere il presente, le sue contraddizioni, i suoi incanti.

L’incontro di questa sera è promosso dai diversi Servizi pastorali diocesani nell’ambito di “Cantiere speranza”.