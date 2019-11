Dialogo interreligioso: Sermig, domani all’Università del dialogo incontro con Claudio Monge

Sarà un confronto a tutto campo quello in programma domani all’Università del dialogo del Sermig a Torino. Protagonista dell’incontro, che prenderà il via alle 18.45 all’Arsenale della pace, sarà Claudio Monge, responsabile del Centro per il dialogo interreligioso e culturale di Istanbul. Il dialogo spazierà dalla situazione in Turchia a quella della Siria, passando per la testimonianza dei martiri dell’Algeria. Originario di Piasco (Cuneo), Claudio Monge è professore di teologia delle religioni all’Università di Friburgo e alla Facoltà teologica di Bologna. È autore di numerose pubblicazioni, l’ultima in ordine di tempo, “Il martirio dell’ospitalità. La testimonianza di Christian de Chergé e Pierre Claverie”. L’incontro di domani è ad ingresso libero e sarà trasmesso anche in diretta streaming sul sito www.sermig.org/diretta. Per chi lo desidera, al termine dell’incontro, la serata continuerà con la preghiera del martedì, animata da oltre trent’anni dalla Fraternità del Sermig.