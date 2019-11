Chiese orientali: il card. Sandri in visita in Grecia

Il card. Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, da oggi a domenica 17 novembre è in visita in Grecia. La visita si svolge con il coordinamento della locale rappresentanza pontificia e su invito della Conferenza episcopale di Grecia, le cui circoscrizioni – latine ed orientali – sono tutte sotto la competenza del Dicastero.

La visita prevede una giornata di lavori con i vescovi ad Atene, presso il convento dei padri cappuccini, domani. Nella mattina di mercoledì 13 il prefetto sarà ricevuto dall’arcivescovo ortodosso di Atene, Ieronymos, e dal ministro per gli Affari esteri della Repubblica ellenica. Nel pomeriggio il trasferimento alla cattedrale dell’arcidiocesi latina, per l’incontro con i sacerdoti e i religiosi e la celebrazione eucaristica.

Giovedì 14, la mattina sarà dedicata all’esarcato apostolico per i fedeli bizantini, con la visita alla Fondazione Pammakaritos, con diverse attività caritative, e le strutture pastorali e infine il pranzo con i sacerdoti. Nel pomeriggio invece ci si sposterà presso l’altra realtà orientale tra i cattolici della capitale, l’ordinariato armeno, ove il card. Sandri incontrerà oltre i fedeli anche i profughi siriani che vi sono stati accolti, con i quali poi cenerà.

Venerdì 15, la partenza in nave per Syros, sede di una delle altre diocesi, dove è prevista la celebrazione eucaristica in cattedrale e l’incontro con la comunità cristiana. Sabato 16 e domenica 17, infine, l’ultima tappa a Salonicco, l’antica Tessalonica, dove il cardinale visiterà le Suore Missionarie della Carità di Santa Teresa di Calcutta e celebrerà la santa messa nella cattedrale del vicariato apostolico prima di fare rientro a Roma con scalo ad Atene.

A tutti il card. Sandri porterà il saluto affettuoso, colmo di condivisione, di Papa Francesco, impartendo la benedizione apostolica come pegno di vicinanza e di speranza nel Signore.