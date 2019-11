Bullismo e cyberbullismo a scuola: Miur, aperte le iscrizioni alla piattaforma Elisa per formare i docenti a prevenzione e contratso

Per contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo a scuola, sono aperte le iscrizioni alla piattaforma Elisa (E-learning degli insegnanti sulle strategie antibullismo) promossa dal Miur. Si tratta di un percorso di formazione rivolto ai docenti referenti di bullismo e cyberbullismo, per l’acquisizione delle competenze psico-pedagogiche e sociali per la prevenzione del disagio giovanile. Per potenziare le possibilità d’intervento nell’ambito del contrasto e della prevenzione, le istituzioni scolastiche sono invitate dal Miur a nominare o riconfermare almeno due docenti referenti per ogni istituzione scolastica. La piattaforma è stata lanciata a partire dall’a.s. 2018/2019 con nota 4146 del 08/10/2018: i docenti iscritti ad oggi sono più di 5mila, oltre 4mila le scuole coinvolte. I corsi di formazione in modalità e-learning sono accessibili agli insegnanti referenti di ogni scuola del territorio italiano. Quattro corsi di base per un totale di 25 ore: definizione e caratteristiche del bullismo e del cyberbullismo; azioni e percorsi di prevenzione; aspetti giuridici: Da quest’anno è stato attivato un ulteriore modulo dedicato a “bullismo basato sul pregiudizio”. A conclusione dei corsi viene fornita al docente l’attestazione relativa alle ore di formazione effettuate sulla piattaforma. Iscrizioni su un modulo scaricabile su www.piattaformaelisa.it.