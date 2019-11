Argentina: vescovi invitano a pregare per la pace in Bolivia e Cile

“In questo momento difficile che attraversano i Paesi della nostra regione, a nome della Conferenza episcopale argentina, invitiamo le nostre comunità a pregare per la pace e la piena validità delle istituzioni, principalmente nelle repubbliche sorelle della Bolivia e del Cile”. È questo il contenuto della brevissima nota emessa oggi dal Comitato esecutivo della Conferenza episcopale argentina, in seguito ai fatti accaduti nel fine settimane nei due Paesi australi confinanti. In Bolivia il presidente Evo Morales ha rinunciato alla presidenza, in Cile proseguono le manifestazioni, sfociate spesso in atti di violenza.