80° Lumsa: il 14 novembre incontro con Papa Francesco e inaugurazione anno accademico 2019-2020 in Aula Paolo VI

In occasione dell’ottantesimo anniversario dalla fondazione dell’Università Lumsa di Roma, l’Ateneo celebra quest’importante ricorrenza con una serie di appuntamenti e iniziative rivolte a tutta la comunità accademica e non solo. Giovedì prossimo, 14 novembre, studenti, ricercatori, docenti, personale, laureati e ospiti della Lumsa saranno accolti in Aula Paolo VI da Papa Francesco per una speciale udienza privata, durante la quale si svolgerà anche la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico 2019-2020. “La nascita di un’idea” sarà al centro dell’intervento del presidente del CdA d’Ateneo, card. Giovanni Lajolo, con la partecipazione di docenti, tra i quali Giuseppe Dalla Torre, rettore emerito; studenti e Alumni. I primi 80 anni dell’Università verranno ripercorsi con il rettore Francesco Bonini, e la partecipazione del prorettore Consuelo Corradi, di studenti e Alumni. Si guarderà anche al futuro con gli interventi di Mariella Enoc (presidente Ospedale pediatrico Bambino Gesù); Andrea Munari (Bnl-Bnp Paribas) e Laura Palazzani (Comitato nazionale per la bioetica); dei direttori dei dipartimenti universitari; degli studenti. A seguire la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2019-2020 con il rettore Bonini alla presenza del Santo Padre; quindi il discorso del Papa alla comunità accademica e il suo incontro per le rappresentanze della governance, dei docenti, del personale e degli studenti dell’Università.