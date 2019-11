Papa Francesco: domani celebrerà una messa nelle Catacombe di Priscilla, “luogo di sepoltura dei primi cristiani”

foto SIR/Marco Calvarese

“Domani pomeriggio mi recherò a celebrare l’Eucaristia nelle Catacombe di Priscilla, uno dei luoghi di sepoltura dei primi cristiani di Roma”. Lo ha annunciato Papa Francesco oggi al termine dell’Angelus. Dal Pontefice un ringraziamento a coloro che, nelle parrocchie e nelle comunità, in questi giorni promuovono iniziative di preghiera per celebrare Tutti i Santi e commemorare i defunti. “Queste due feste cristiane ci ricordano il legame che c’è tra la Chiesa della terra e quella del cielo, tra noi e i nostri cari che sono passati all’altra vita”. Infine, l’invito a visitare i familiari defunti nei cimiteri: “In questi giorni, in cui, purtroppo, circolano anche messaggi di cultura negativa sulla morte e sui morti, invito a non trascurare, se possibile, una visita e una preghiera al cimitero. Sarà un atto di fede”.