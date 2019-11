Ognissanti: mons. Mazzocato (Udine), “i santi della porta accanto ci incoraggiano a liberarci dai vizi e rivestirci di amore”

“Alla comunione dei santi partecipiamo anche noi, ognuno di noi. Vi siamo stati ammessi il giorno in cui abbiamo ricevuto il battesimo. Da quel momento niente e nessuno può staccarci da Gesù, neppure la morte che, pure, rompe inesorabilmente ogni legame umano”. Lo ha detto l’arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato, nell’omelia della messa che ha celebrato stamattina, in cattedrale, in occasione della solennità di Ognissanti. “Pensiamo a qualunque santo conosciamo e scopriamo che ha speso la sua vita per purificare il cuore, i desideri, le azioni da ogni ombra di vizio e di peccato e giungere al momento della morte portando una veste candida, la veste dell’amore che aveva ricevuto da Gesù nel battesimo – ha aggiunto il presule -. Così hanno attraversato vittoriosi la morte e sono entrati in quella comunione dei Santi”. Ricordando i santi “minori”, non canonizzati dalla Chiesa, cioè i santi della “porta accanto”; come li chiama Papa Francesco, l’arcivescovo ha invitato a fare memoria e “ci renderemo conto che abbiamo vissuto accanto a qualcuno di questi santi”. “Anch’essi hanno purificato la loro vita nella dedizione fedele e quotidiana, nel sacrificio per gli altri, nella preghiera – ha ribadito mons. Mazzocato -. Essi ci incoraggiano a tenere vivo l’unico programma di vita per cui val la pena di spendere l’esistenza: conservare pura la veste bianca che abbiamo ricevuto nel battesimo, liberandoci dai vizi e rivestendoci di amore”. Dall’arcivescovo, infine, l’invito a rinnovare oggi, festa di Tutti i Santi, “questo impegno che è possibile vivere in qualunque condizione, stato di vita o professione si trovi”. “Saremo presenze preziose nella nostra società perché solo i Santi rendono migliore il mondo”. Nel pomeriggio, l’arcivescovo ha presieduto i vespri solenni nella chiesa dei Santi Giovanni Battista e Vito, nel cimitero monumentale di Udine. Poi, la benedizione delle tombe, assieme ai parroci della città e alla presenza delle autorità cittadine.