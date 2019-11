Ognissanti: Coldiretti, “per 350mila italiani ponte in agriturismo”

“Sono oltre 350mila gli italiani che hanno scelto quest’anno l’agriturismo in occasione della festività di Ognissanti spinti dalla collocazione favorevole della festività”. Lo stima la Coldiretti per il ponte di Ognissanti nel sottolineare che si tratta di una destinazione particolarmente gettonata nel lungo weekend. Ad essere apprezzata è soprattutto l’attività di ristorazione ma – sottolinea la Coldiretti – “sono in molti quelli che scelgono di fare un break in campagna alla ricerca dei frutti dell’autunno, dai funghi alle castagne ma anche per assistere alla raccolta delle olive o all’attività di vendemmia che sta per terminare”. “Se la buona tavola è una delle ragioni principali per scegliere uno degli oltre 23mila agriturismi italiani, ad attrarre i vacanzieri è anche la ricca offerta di attività, che – evidenzia l’associazione – va dalle fattorie didattiche per i più piccoli all’equitazione, dal tiro con l’arco al trekking ma in quasi la metà non mancano attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici”. Attenzione è rivolta anche alle tradizionali sagre d’autunno per scoprire tradizioni gastronomiche locali attraverso piatti tipici a base di queste specialità. Il canale più utilizzato per la ricerca dell’agriturismo continua a essere internet ma “resta forte il passaparola”.