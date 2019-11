Economy of Francesco: mons. Bertolone (Catanzaro), “la nostra call un contributo a costruire un mondo diverso”

“Questa iniziativa vuole essere un contributo a costruire un mondo diverso, perché tutto non resti pura teoria”. Così mons. Vincenzo Bertolone, arcivescovo di Catanzaro-Squillace, presenta l’intento della Call per Economy of Francesco, in una lettera. “La sfida lanciata dal Santo Padre, con l’evento Economy of Francesco, ci interpella tutti ed è un’occasione per rinnovare le nostre certezze e per intensificare, prima di tutto, l’impegno formativo per poi fare emergere e definire modelli, strumenti, strategie e interventi nuovi ed evangelicamente ispirati nei delicati settori dell’imprenditoria, della finanza, del commercio, degli scambi, dei mercati e delle nuove tecnologie”, spiega il presule. Che riflette anche sulla funzione dell’economia: “Se l’economia, come ci insegnano gli esperti, è trasformazione, allora bisogna che la prima delle trasformazioni avvenga, nel suo soggetto stesso, ovvero la persona umana. Senza uomini nuovi, non può esserci economia nuova, come senza uomo vero, non può esserci economia vera”. Infine, soffermandosi sull’”opera della Chiesa”, l’arcivescovo ne ricorda la missione, cioè “creare e generare l’uomo nuovo, anche negli attuali ambiti del mercato, della finanza, dell’economia e del lavoro”.