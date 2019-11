Economy of Francesco: Calabria, al via la selezione di idee e progetti innovativi a cura di giovani e startup

Al via la Call for The Economy of Francesco, programma che mira a selezionare “idee” e “progetti” innovativi capaci di favorire la promozione di un nuovo paradigma dell’economia, socialmente impegnato e ispirato ai principi evangelici, nel solco del magistero di Papa Francesco e dell’esempio di san Francesco d’Assisi. La Call for The Economy of Francesco, promossa dall’arcidiocesi di Catanzaro-Squillace e da Oltre Open Innovation Hub, si rivolge al territorio della Calabria, ispirandosi e volendo contribuire alla più ampia cornice dell’evento internazionale promosso da Papa Francesco che ha dato appuntamento ad Assisi, dal 26 al 28 marzo 2020, ai giovani economisti e imprenditori provenienti da tutto il mondo, per avviare e dare concretezza a un patto per “cambiare l’attuale economia e dare un’anima all’economia di domani”. La Call for The Economy of Francesco è rivolta ai giovani calabresi e/o residenti in Calabria, che potranno concorrere attraverso due categorie: “Idee” e “Progetti”. Alla categoria “Idee” potranno iscriversi giovani di età inferiore ai 35 anni, purché risiedano, siano nati o studino in Calabria. Alla categoria “Progetti” possono iscriversi startup, spin-off universitari, Pmi e soggetti del Terzo settore nella categoria, purché abbiano sede in Calabria e presentino una significativa componente giovanile all’interno del team. La Call seleziona “Idee” e “Progetti” che si propongano di produrre impatti sociali e ambientali, attraverso l’inclusione sociale di soggetti fragili e prospettando azioni innovative in almeno uno dei cinque ambiti di intervento: rispetto del Creato e delle generazioni future; accoglienza della vita; cura della famiglia; equità sociale; dignità dei lavoratori. Entro il 30 dicembre saranno proclamati i vincitori, che avranno in premio la possibilità di beneficiare di servizi di accompagnamento allo sviluppo di impresa per un valore complessivo di 450mila euro. I 5 vincitori della categoria “Idee” avranno, infatti, l’opportunità, di partecipare, a titolo gratuito, a un percorso pre-incubazione del valore di 10mila euro. I 5 vincitori della categoria “Progetti” potranno formalizzare un percorso di accompagnamento per lo sviluppo del business del valore di 80mila euro. Per partecipare alla Call c’è tempo fino alle 12 del 30 novembre.