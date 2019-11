Diritto umanitario internazionale: mons. Gallagher (Santa Sede), “dialogo multilaterale unico modo per costruire pace duratura”

Un richiamo ad una “sempre maggiore applicazione del diritto umanitario internazionale che rispetti l’uomo” e all’uso del “dialogo multilaterale” che “rimane l’unico modo per costruire una pace duratura”. È in sintesi quanto detto da mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati, che ieri sera a Roma è intervenuto al 5° corso per la formazione dei cappellani militari cattolici al diritto internazionale umanitario, organizzato dal Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, in collaborazione con la Congregazione dei vescovi e la Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli. Il “ministro degli Esteri” vaticano, ricordando il 70° anniversario delle Convenzioni sottoscritte a Ginevra nel 1949 per la protezione delle vittime di guerra, ha dichiarato che i firmatari di queste Convezioni “non pensavano che ci sarebbe stato un simile sviluppo tecnologico e che si sarebbero verificati anche attacchi cibernetici. Il diritto umanitario internazionale dovrà affrontare e regolamentare l’uso di queste nuove armi e nuove tecnologie nei conflitti armati”. Esiste, ha ribadito, “un patrimonio di valori rispettosi dell’uomo che deve essere protetto, anche a livello religioso. Papa Giovanni Paolo II diceva che la cultura è lo strumento attraverso il quale l’uomo diventa più umano, è importante perciò proteggere e conservare la nostra cultura”. Da qui “il permesso di accedere all’istruzione che può aiutare a sradicare la violenza e i conflitti armati. Mettere la persona al centro del diritto umano internazionale vuol dire proteggere non solo l’uomo ma anche la dimensione spirituale dell’umanità. Dobbiamo fare ogni sforzo possibile per promuovere il dialogo interreligioso e interculturale e favorire tutti i vari accordi multilaterali come quelli per il disarmo e i cambiamenti climatici”. “Il dialogo multilaterale – ha concluso – resta l’unico modo per costruire una pace duratura”.