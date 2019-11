Diocesi: Viterbo, mons. Fumagalli celebra domani una messa al cimitero. Domenica la festa dei santi Valentino e Ilario

Domani, sabato 2 novembre, mons. Lino Fumagalli, vescovo di Viterbo, celebrerà alle 15.30 nella chiesa di S. Lazzaro, all’interno del vecchio cimitero, una messa in suffragio dei fedeli defunti. Al termine della celebrazione ci sarà una piccola processione alla cappella dei presbiteri viterbesi e la benedizione delle tombe.

Domenica, in occasione della festa dei santi Valentino e Ilario, mons. Fumagalli presiederà alle 11, nella parrocchia del quartiere di Villanova dedicata ai due protomartiri viterbesi e compatroni della città, una messa. Nel pomeriggio, alle 17, saranno inaugurati all’interno della chiesa di Villanova gli affreschi che ritraggono alcuni episodi della vita di sant’Agostino: il putto che rivela a sant’Agostino l’insondabilità del mistero della Trinità; sant’Agostino e santa Monica che ascoltano la predica di sant’Ambrogio e la morte di santa Monica. Tutti e tre di un anonimo pittore viterbese risalenti alla prima metà del XVII secolo. Tre capolavori che provengono dalla chiesa di Santa Maria in Volturno ormai distrutta e fino ad alcuni giorni fa esposti al Palazzo dei Papi dopo i lavori di restauro. A conclusione dell’inaugurazione un concerto dell’Unione musicale viterbese “A. Ceccarini”.