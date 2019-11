Diocesi: Trapani, il vescovo Fragnelli domani celebrerà una messa nel sacrario militare

Il vescovo di Trapani, mons. Pietro Maria Fragnelli, presiederà domani, nel giorno della commemorazione dei defunti, la celebrazione eucaristica nel sacrario militare del cimitero comunale, alle 9.45. Alle 15, nella cappella dei sacerdoti, si terrà un’altra celebrazione eucaristica di suffragio presieduta dal vicario generale, don Alessandro Damiano. Domenica, invece, avrà inizio il programma della “Settimana del volontariato” con un pomeriggio dedicato ai bambini, ragazzi e giovani dai 25 anni che si occupano del servizio all’altare e che si ritroveranno, a partire dalle 16, nella chiesa di Sant’Agostino, nella Sala Laurentina e nel salone dei vescovi del palazzo vescovile. Interverranno sul tema “chiamati alla felicità” don Michele Gianola, direttore dell’Ufficio nazionale per le vocazioni della Cei, e Rita Di Pasquale, docente di liturgia presso la Facoltà Teologica di Sicilia. Alle 18.15, nel quarto anniversario del suo ingresso in diocesi, il vescovo Fragnelli presiederà la celebrazione eucaristica in cattedrale.