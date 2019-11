Diocesi: Terni, il vescovo Piemontese ricorderà domani i fedeli defunti durante le celebrazioni al cimitero e in cattedrale

Sabato 2 novembre, alle 10.30, il vescovo di Terni-Narni-Amelia, mons. Giuseppe Piemontese, celebrerà insieme ai sacerdoti della città una messa per ricordare tutti i fedeli defunti. Alla celebrazione saranno presenti anche le autorità civili e militari e delle associazioni combattentistiche e d’arma. Dopo la celebrazione seguirà un momento di raccoglimento all’interno del cimitero in memoria dei caduti in guerra e la benedizione delle corone d’alloro che saranno deposte presso il Sacrario ai caduti, la tomba dei Garibaldini e i monumenti delle varie Forze armate, Corpi dello Stato associazioni combattentistiche e d’arma, e al monumento e fosse comuni dei caduti nei bombardamenti della città di Terni, all’interno del cimitero civico. Nel pomeriggio, nella cattedrale di Terni, mons. Piemontese presiederà alle 17.30 la celebrazione per la commemorazione dei defunti, ricordando in particolare i vescovi della diocesi, i sacerdoti e i canonici morti quest’anno. Al termine della messa ci sarà la preghiera nella cripta della cattedrale, dove sono custodite le tombe del primo vescovo di Terni, Anastasio, di mons. Dal Prà e di mons. Gualdrini. Lunedì prossimo, 4 novembre, alle 12, in cattedrale, verrà celebrata una messa in suffragio dei due poliziotti uccisi a Trieste. “Il ricordo delle persone care non ci lascia mai – afferma mons. Piemontese – rende più lieve il dolore del distacco, contribuisce a custodire e ad accrescere quel bagaglio-tesoro che i nostri cari, coloro ai quali abbiamo voluto bene ci hanno consegnato ed affidato in eredità. Significa anche fare esperienza di una solidarietà in umanità, che gli affetti sanno custodire”.