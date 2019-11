Diocesi: Mileto, oggi una messa per i 10 anni della morte di Natuzza Evolo

“La solennità di Tutti i Santi, che coincide con la data della sua dipartita da questo mondo, resti per ognuno un appello e un richiamo costante e sensibile alla santità semplice ‘della porta accanto’, che Papa Francesco ha indicato come la strada percorribile da tutti, anche sull’esempio di Mamma Natuzza”. È quanto si legge in una nota della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, che oggi ha ricordato i 10 anni dalla morte della mistica Natuzza Evolo, di cui è aperta la causa di beatificazione. Per la prima volta dalla sua morte, Natuzza è stata ricordata non a Paravati, ma nella cattedrale di Mileto. La messa è stata presieduta dal vescovo, mons. Luigi Renzo.

“La celebrazione in cattedrale vuole proprio rinsaldare questo intimo ed amorevole rapporto ecclesiale della comunità diocesana con Natuzza – spiega la nota – dalla cui luce e dal cui esempio di umiltà e di obbedienza da oggi non possiamo non attingere”. Infatti, conclude la nota, “una Chiesa che si ritrova intorno ai suoi campioni per seguirne le tracce luminose è quello che ci vuole in una fase storica di grande smarrimento che oggi in generale stiamo vivendo”.