Diocesi: Ischia, il card. Bassetti apre il convegno ecclesiale il 6 novembre. Si riflette su “Quali parrocchie per l’Evangelii Gaudium?”

La Chiesa di Ischia si appresta a vivere il suo 9° convegno ecclesiale dal 6 all’8 novembre, dalle ore 16 alle ore 20, presso l’Hotel Continental di Ischia. “Quali parrocchie per l’Evangelii Gaudium? Per l’evangelizzazione del mondo attuale più che per l’autopreservazione” il tema scelto per l’appuntamento.

Il convegno si aprirà mercoledì 6 novembre con l’intervento del card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia – Città della Pieve e presidente della Conferenza episcopale italiana (“Il sogno di Evangelii Gaudium per le Chiese in Italia: recezioni e sfide”), e con i laboratori a cura del Centro Missione Emmaus. Giovedì 7 novembre sarà ospite il vescovo di Novara e vice presidente della Cei, mons. Franco Giulio Brambilla (“Nel cambiamento epocale quali Parrocchie alla luce di Evangelii Gaudium”); la giornata sarà conclusa dai laboratori curati dal Centro Missione Emmaus. L’ultimo giorno di convegno, venerdì 8 novembre, sarà aperto dai laboratori curati dal Centro Missione Emmaus e si concluderà con gli interventi di don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova (“La gioia del Vangelo nella vita della Chiesa”) e del vescovo di Ischia, mons. Pietro Lagnese, che terrà una relazione al termine del convegno.