Diocesi: Bologna, domenica 3 card. Zuppi presiede messa a Sant’Agata Bolognese per la riapertura della chiesa dopo sisma del 2012

Domenica 3 novembre il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, presiederà la messa alle ore 10.30 a Sant’Agata Bolognese per la riapertura della chiesa dopo i danni del terremoto e la dedicazione del nuovo altare. Dopo due anni di lavori la comunità cristiana di Sant’Agata Bolognese può tornare a celebrare l’Eucaristia nella propria chiesa. I lavori si sono resi necessari a causa del sisma del 2012 che ha aggravato una situazione di degrado dovuta ad anni in cui non si era riusciti a svolgere lavori di restauro. Numerose tipologie di intervento sono state svolte. Si è colta l’occasione di questi interventi per realizzare l’adeguamento liturgico del presbiterio della chiesa realizzando un nuovo altare, che l’arcivescovo consacrerà durante l’Eucaristia, e un nuovo ambone; assieme a questi due luoghi liturgici è stato realizzato anche un nuovo battistero.