Diocesi: Andria, i giovani volontari rilettono con mons. Bettazzi sul tema “Egoista a 18 anni?”

Un incontro con mons. Luigi Bettazzi, già presidente nazionale di Pax Christi, sul tema “Egoista a 18 anni?”. Lo hanno organizzato i ragazzi dell’Anno di Volontariato Sociale “Invitati per Servire” per martedì 5 novembre, alle 19, nella sede del museo diocesano “San Riccardo” in via De Anellis, 46. L’iniziativa è in collaborazione con Aci, Msac, Pax Christi e il Servizio diocesano di pastorale giovanile ed è rivolta in particolare ai giovani e ai giovanissimi, ma anche a coloro che si occupano della loro formazione. L’incontro prende spunto da una recente pubblicazione del vescovo. Mons. Bettazzi torna con un testo rivolto ai giovani che stanno per intraprendere le proprie scelte di vita. “A loro l’autore si rivolge con il tono diretto e spigliato di chi conosce la realtà giovanile, dai sentimenti alle relazioni, dalla solitudine all’intenso desiderio di libertà e condivisione, tipica di questa età – si legge in una nota degli organizzatori -. Incarnando nella storia l’umanità e la divinità di Cristo, il vescovo apre ai giovani una prospettiva umana e divina, in cui l’uomo non è asservito ma co-partecipe e co-responsabile, insieme al suo Creatore, della gestione del mondo e dei rapporti sociali”. Da Bettazzi la sollecitazione ai ragazzi ad agire in una realtà che “li preferisce addomesticati, silenziosi, repressi”, affinché realizzino la propria pienezza e libertà “nell’unico modo possibile: mettendosi in relazione”.