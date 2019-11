Conferenza nazionale RnS: Virgili (biblista), “i carismi portano alla costruzione della Chiesa”

“Servitori… che vi hanno portato il Vangelo mediante lo Spirito Santo” (1Pt 1,12) Per una perenne Pentecoste” è il tema dell’intervento della biblista Rosanna Virgili, che ha aperto la seconda giornata di lavori della 43ª Conferenza nazionale animatori di Rinnovamento nello Spirito, in corso a Riminirimini. “La Pentecoste è rivoluzione, è propulsione che porta a mutamenti che non ti aspetti”, afferma la biblista, proponendo una riflessione che si snoda intorno ad alcuni momenti fondamentali della nascita della Chiesa e della vita delle prime comunità cristiane così come viene raccontata negli Atti degli Apostoli. “Lo Spirito è in grado di accendere la strada, attraversa il mare che giunge prima degli apostoli ‘ai confini della terra’”, prosegue Virgili, evidenziando come, da Gerusalemme a Roma, passando per Cesarea, Efeso e Corinto, “i carismi portano alla costruzione della Chiesa”. E conclude: “Santificare significa che la parola di Dio diventa carne, s’incarna in te e genera nuova vita”.