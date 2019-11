Conferenza nazionale RnS: mons. Lambiasi (Rimini), “santità fa rima baciata con felicità”

Le beatitudini sono le “otto vie per la felicità”. Il tema della santità è stato ripreso oggi nell’omelia di mons. Francesco Lambiasi, vescovo di Rimini, che ha presieduto la messa nella solennità di Tutti i Santi, durante la Conferenza nazionale animatori di Rinnovamento nello Spirito, in corso a Rimini. Il presule ha proposto un parallelo tra beatitudini, definite “otto vie per la felicità”, vita santa e mandato ad evangelizzare e amare che Papa Francesco ha affidato al Rinnovamento nello Spirito per l’ultima Pentecoste: “Santità fa rima baciata con felicità, perché non si può essere discepoli innamorati di Gesù e poi andare in giro con una faccia da funerale”. “Non possiamo evangelizzare se non prestiamo più attenzione al bene che al male. Se non scopriamo in ogni creatura umana un frammento della divina bellezza”, ha concluso mons. Lambiasi.