Clima: Cop25 si terrà a Madrid dal 2 al 13 dicembre

La Cop25 si terrà in Spagna, a Madrid. Dopo la rinuncia del Cile, che in seguito ai disordini in corso nel Paese ha rinunciato ad organizzare la Conferenza sul clima nella sua capitale Santiago, Patricia Espinosa, segretario esecutivo della convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici (United Nations framework convention on climate change – Unfccc), annuncia il cambio di sede.

We are pleased to announce the COP Bureau has agreed that #COP25 will take place from 2-13 December in Madrid, Spain.https://t.co/4XZBBLOd15 pic.twitter.com/YI12XRaroj

— Patricia Espinosa C. (@PEspinosaC) November 1, 2019