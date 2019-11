Affido: Aibi, domani ad Assisi un seminario sulla “spiritualità dell’accoglienza”

“La spiritualità dell’accoglienza? È quella della meravigliosa follia di un grande gesto d’amore, come quello di intraprendere, nonostante le tante difficoltà, il cammino dell’affidamento famigliare. Quello che porta ad amare un figlio, pur sapendo che non è il proprio”. Così Marco Griffini, presidente di Aibi (Amici dei Bambini), ha presentato il seminario di studio “La follia dell’affido. Amare un figlio pur sapendo che non è mio figlio”, che si terrà domani, sabato 2 novembre, ad Assisi, presso la Cittadella – Pro Christiana Civitate, in occasione dell’annuale incontro di spiritualità delle famiglie di Aibi e dell’associazione La Pietra Scartata. “Nel nostro seminario – prosegue Griffini – vogliamo entrare nel cuore dell’affido, per cercare di capire cosa muove queste famiglie ad aprire non solo la loro casa, ma soprattutto il loro cuore ad accompagnare un bambino in difficoltà e la sua famiglia per un pezzo di strada. Questo è il primo seminario per approcciarsi all’affido e ai suoi veri protagonisti (il bambino, la sua famiglia e la famiglia affidataria) non dall’aspetto giuridico, sociale, legislativo, ma esclusivamente spirituale”. L’incontro si aprirà alle 9.30 con un intervento introduttivo proprio di Marco Griffini e proseguirà con una serie di appuntamenti. Sono previsti gli interventi di don Massimiliano Sabbadini e Teresa e Pietro Bertoldo (La Pietra Scartata), Luca Russo (Associazione Papa Giovanni XXIII), Marco Mazzi (Famiglie per l’accoglienza), Cristina Riccardi e Paolo Pellini (Aibi). Alle 16.45 le conclusioni saranno affidate a Gianmario Fogliazza de “La Pietra Scartata”.