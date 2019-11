“A Sua Immagine”: speciale Ognissanti. Le puntate dal 1° al 3 novembre, con il commento al Vangelo di don Luigi Verdi

Come ogni anno alla festa di Ognissanti e al giorno di ricordo delle persone defunte “A Sua Immagine” dedica uno speciale e diversi approfondimenti. In questa circostanza il programma di informazione religiosa e culturale realizzato dalla Rai e dalla Conferenza episcopale italiana è in onda su Rai Uno da venerdì 1° novembre a domenica 3 novembre. A firmare la trasmissione sono i responsabili Laura Misiti e Gianni Epifani, alla conduzione Lorena Bianchetti.

“La santità di tutti i giorni” è il titolo della puntata di oggi venerdì 1° novembre alle ore 10.30. In studio con Lorena Bianchetti intervengono don Armando Matteo, docente all’Università Urbaniana, Antonio Preziosi, direttore di Rai Parlamento, e Rosa Maria Scorese, sorella di Santa Scorese, giovane uccisa da uno psicopatico alla fine degli anni ’90, per la quale è in corso il processo di beatificazione. Al centro del confronto il tema della Santità oggi. Alle 10.55, linea alla santa messa: la celebrazione eucaristica viene trasmessa in diretta su Rai Uno dalla cattedrale di Acireale, per la regia Tv di Simone Chiappetta e il commento di Elena Bolasco. Conclude poi l’appuntamento con “A Sua Immagine” l’ascolto dell’Angelus di Papa Francesco, alle ore 12. da piazza San Pietro.

Sabato 2 novembre, alle ore 15.55 su Rai Uno, “A Sua Immagine” ricorda i tanti dispersi nel Mediterraneo, in particolare la tragedia dell’ottobre 2013 vicino le coste di Lampedusa, notte in cui morirono quasi 400 migranti. In studio con Lorena Bianchetti interviene Vito Fiorino, milanese innamorato dell’isola siciliana, che ha salvato con la sua barca 45 vite. Alle 16.15 torna poi l’appuntamento con il commento al Vangelo, “Le ragioni della speranza”: don Luigi Verdi accoglie nella Pieve di Romena i genitori che hanno perso un figlio, “accompagnandoli a gettare il mantello del lutto e a vivere oltre la morte”.

Domenica 3 novembre “A Sua Immagine” si occupa del “Senso della vita” approfondendo il tema dell’elaborazione del lutto. In studio con Lorena Bianchetti, in diretta alle ore 10.30, ci sono don Luigi Verdi, fondatore della Fraternità di Romena, e la giornalista-scrittrice Arianna Prevedello, che ha trovato la forza di raccontare la scomparsa prematura del marito a soli 35 anni. Come ogni domenica alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, c’è la santa messa: la celebrazione eucaristica viene trasmessa in diretta su Rai Uno dalla cattedrale di Acireale, per la regia di Simone Chiappetta e il commento di Elena Bolasco. Termine, infine, l’appuntamento domenicale l’Angelus di Papa Francesco alle ore 12.

È possibile rivedere le puntate di “A Sua Immagine” e reperire maggiori informazioni sul programma consultando il portale Raiplay.it così come il sito Ceinews.it.