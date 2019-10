Terzo settore: Trapani, l’11 ottobre un incontro sull’impresa sociale. Focus sull’esperienza di SocialFare

Si svolgerà venerdì 11 ottobre, alle 16, nell’oratorio salesiano di Trapani l’incontro indirizzato a giovani, operatori sociali e imprese del territorio con l’obiettivo di far conoscere, per trarne ispirazione, l’esperienza di SocialFare, primo Centro per l’innovazione sociale in Italia che investe circa 500.000 euro all’anno in startup ad impatto sociale. A organizzare l’iniziativa Confcooperative Sicilia, in collaborazione con la Fondazione comunitaria di Agrigento e Trapani – voluta dai vescovi delle due diocesi – e l’Oratorio Salesiano di Trapani. Interverrà Danilo Magni, direttore dell’Opera Torinese dei Giuseppini del Murialdo, che dal 2013 ha promosso la nascita dell’acceleratore di start-up chiamato Social-fare. Durante l’incontro, inoltre, Confcooperative Sicilia e la Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani presenteranno gli strumenti che mettono a disposizione dei giovani e della comunità per sostenere le iniziative imprenditoriali ad impatto sociale.