Terremoto Centro Italia: Spoleto-Norcia, il 12 ottobre inaugurazione del Centro di comunità di S. Pellegrino di Norcia

Sarà inaugurato sabato 12 ottobre (ore 15) dall’arcivescovo di Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo, il Centro di comunità a S. Pellegrino di Norcia. La celebrazione inizierà dinanzi alle macerie della chiesa parrocchiale distrutta dai terremoti del 2016 per poi raggiungere la nuova struttura prefabbricata di 156 mq, posizionata nei pressi del villaggio Sae (soluzioni abitative d’emergenza), per la messa concelebrata dai sacerdoti della zona, tra cui l’arciprete di Norcia e della zona pastorale ad essa collegata, don Marco Rufini. A rendere possibile il centro “la generosità” dell’Opera del Duomo di Firenze. “È un segno ulteriore – afferma mons. Boccardo – della vicinanza dell’arcidiocesi alle popolazioni terremotate. Sono davvero contento che dopo tante questioni burocratiche riusciamo finalmente ad offrire agli abitanti di S. Pellegrino, frazione nursina distrutta già dal terremoto del 24 agosto del 2016, un luogo idoneo per le celebrazioni e per i vari momenti di preghiera”.