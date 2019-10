Solidarietà: Auser, dal 12 ottobre un ambulatorio polispecialistico gratuito a Villadossola per chi non può pagarsi le cure

L’Auser Ossola apre a Villadossola (Verbano-Cusio-Ossola) un ambulatorio medico polispecialistico che curerà gratis chi non può pagare. Si tratta del quarto in Italia, gestito dall’Auser, dopo quello di Borgomanero, Vercelli e Cosenza. Il 12 ottobre si terrà la cerimonia di inaugurazione. Nell’ambulatorio verranno svolte visite mediche specialistiche gratuite a favore dei più bisognosi, da medici e infermieri, tutti volontari, alcuni in pensione e altri ancora in servizio, che presteranno la propria opera a titolo gratuito. L’ambulatorio ha sede presso un locale che il Comune ha concesso a titolo gratuito: uno spazio accessibile a piano terra del Centro culturale La Fabbrica vicino alla sede dell’Auser. Per la sua realizzazione hanno lavorato insieme Auser ed Comune di Villadossola che ha ceduto per 5 anni in comodato d’uso gratuito due locali nei quali è stato ricavato, grazie al lavoro svolto gratuitamente da un’impresa edile, lo studio medico e una sala d’aspetto. L’ambulatorio è stato dotato di un ecografo ed altre attrezzature mediche. Ad oggi hanno aderito una decina di specialisti: un chirurgo, un ginecologo, un urologo, un pediatra, uno psicologo, un dermatologo, un endocrinologo ed un diabetologo oltre a infermieri. Le persone da sottoporre a visita specialistica, dovranno avere il permesso e assenso del proprio medico curante e saranno segnalate dai servizi sociali del territorio, dal Comune, dal Ciss e dai medici di famiglia. “L’idea – spiega la presidente Elena Pirossetti – è venuta ascoltando le storie di molti nostri iscritti che con la crisi fanno fatica a pagare i ticket e le visite mediche specialistiche”. Il vicepresidente Raffaele Porcu lancia un appello affinché altri sanitari aderiscano al progetto.