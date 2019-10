Papa Francesco: udienza, invita a pregare il rosario. “Bravi” agli sposi novelli, “ci vuole coraggio per sposarsi oggi”

foto SIR/Marco Calvarese

“In questo mese mariano, imitate lo zelo e lo slancio missionario della Madonna, fatevi annunciatori di Cristo in ogni vostro ambiente di vita”. È l’invito rivolto dal Papa, nel saluto ai giovani, agli anziani, agli ammalati e agli sposi novelli con cui si conclude l’udienza del mercoledì. Rivolgendosi, in particolare, agli sposi novelli, Francesco ha aggiunto a braccio: “Io li chiamo: i coraggiosi, perché ci vuole coraggio per sposarsi, oggi”. Tra i fedeli italiani, Francesco ha salutato la Commissione del Pellegrinaggio militare internazionale, i partecipanti agli Open d’Italia di Golf e i cresimati della diocesi di Faenza-Modigliana, accompagnati dal vescovo, mons. Mario Toso. Salutando, poco prima, i pellegrini polacchi, il Papa ha invitato a recitare il rosario in questo mese di ottobre, dedicato alla preghiera mariana: “Chiedete la pace per il mondo, la saggezza per i governanti e la fede e l’unità alle famiglie”.