Maltempo: Protezione civile, “dal pomeriggio temporali sulle estreme Regioni meridionali”

“Proviene dal Nord Africa la perturbazione che oggi continuerà a determinare condizioni di tempo instabile sulle nostre Regioni meridionali, in particolare sui settori ionici di Sicilia e Calabria dove sono attesi temporali. Domani l’instabilità insisterà al Sud fino al pomeriggio quando si prevede che i fenomeni evolvano in attenuazione”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso “un avviso di condizioni meteorologiche avverse”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dal primo pomeriggio di oggi, mercoledì 09 ottobre, precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Calabria centro-meridionale e sulla Sicilia orientale, con particolare riferimento ai relativi settori ionici”. “I fenomeni – aggiunge la Protezione civile – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”.